Sfitex

30-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты

17-19 ноября 2021
#ВыставкиКонгрессыЭффективноБезопасно

Санкт-Петербург, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

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Безопасность мероприятий компании "МВК" в КВЦ "Экспофорум" подтверждена!
Мы получили QR-код со знаком Safe Travels SPb, подтверждающий безопасность мероприятий и соблюдение условий Роспотребнадзора. Получение QR-кода– официальная процедура для организаций, осуществляющих выставочную деятельность в Санкт-Петербурге.
Мы с нетерпением ждем открытия выставки и встречи с вами!
Меры безопасности
Итоги Sfitex 2020
Итоги Sfitex 2020
18-20 ноября 2020 в Санкт-Петербурге, в КВЦ «Экспофорум» успешно прошла выставка Sfitex. В этом году Sfitex стала частью масштабной синергии выставок, включающих в себя мероприятия промышленной индустрии Северо-Западного региона: Форум «Российский промышленник», Петербургский международный инновационный форум, Выставка «Сварка», Выставка «Защита от коррозии».

✓ Зал, в котором проходили выставки, посетили 2 227 специалистов

✓ 71%- посетители, пришедшие на выставку с целью поиска товаров и услуг, за получением общей отраслевой информации

✓ Доля руководителей высшего и среднего звена среди посетителей увеличилась и составила 61%.

✓ 41% посетителей выставки составляют представители проектных организаций и компаний по монтажу систем безопасности
Отзывы участников
Примите участие в выставке 2021 года!
Примите участие в выставке 2021 года!
✓ Найдите новых заказчиков на выставке и укрепите позиции компании в СЗФО: ваши потенциальные клиенты и партнеры посещают региональную отраслевую выставку Sfitex, чтобы выбрать надежных поставщиков оборудования и технологических решений.

✓ Используйте уникальную возможность продвигать продукцию исключительно на целевую профессиональную аудиторию, посещающую выставку: представители проектно-монтажных организаций, служб безопасности предприятий-конечных пользователей, торгующих компаний, охранных предприятий, силовых ведомств.

✓ Проведите личные переговоры с потенциальными клиентами, которых сложно старгетировать в интернете.

✓ Узнайте актуальные потребности рынка и Вашей целевой аудитории и сформируйте лучшие конкурентные предложения для увеличения продаж.

✓ Укрепите имидж надежной и успешной компании, повысив узнаваемость бренда.
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#ВыставкиКонгрессы<br>ЭффективноБезопасно
#ВыставкиКонгрессы
ЭффективноБезопасно
Выставки и конгрессы - это действительно безопасно, профессиональные организаторы содействуют восстановлению отраслей, в которых работают участники и посетители мероприятий, стимулированию спроса на продукцию, налаживанию новых взаимовыгодных контактов между производителями и заказчиками.

Положительные итоги выставок, состоявшихся, начиная с осени 2020 г. в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, в 2021 году - в Краснодаре еще раз доказывают, что традиционный выставочный формат с реальным, а не виртуальным общением, наглядной демонстрацией продукции компаний участников и насыщенной актуальной деловой программой – наиболее эффективный способ решения профессиональных задач как посетителей, так и участников.

Даже в текущих непростых условиях "новой реальности" выставки привлекают тысячи заинтересованных посетителей и остаются незаменимым инструментом, способным дать новый импульс к развитию бизнеса.
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29 сентября 2021
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НПП «Магнито-контакт» представит 5 новинок на выставке Sfitex
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НПП «Магнито-контакт» представит 5 новинок на выставке Sfitex
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О выставке
SFITEX - БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫСТАВКА!

• Ведущие компании отрасли на одной площадке

• Уникальная аудитория посетителей-специалистов
из Северо-Западного региона России

• 3 дня конструктивных переговоров
с потенциальными заказчиками

• Насыщенная деловая программа

<< Представляем видео с выставки 2019 года.
Участники выставки
ЭВСБИКМетакомПЛК-системыПромрукавНеокрилПолисервисТромбонСегмент-энергоИсточник-плюсЭмсокЭрвистКросслаинлоготипЭлектроника-автоматикаВизитПаритетБолидЭгида-профСПКБ-ТЕХНОФлеимстопФирма-огнеборецVM-технолоджи
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