Примите участие в выставке 2021 года!
✓ Найдите новых заказчиков на выставке и укрепите позиции компании в СЗФО: ваши потенциальные клиенты и партнеры посещают региональную отраслевую выставку Sfitex, чтобы выбрать надежных поставщиков оборудования и технологических решений.
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✓ Используйте уникальную возможность продвигать продукцию исключительно на целевую профессиональную аудиторию, посещающую выставку: представители проектно-монтажных организаций, служб безопасности предприятий-конечных пользователей, торгующих компаний, охранных предприятий, силовых ведомств.
✓ Проведите личные переговоры с потенциальными клиентами, которых сложно старгетировать в интернете.
✓ Узнайте актуальные потребности рынка и Вашей целевой аудитории и сформируйте лучшие конкурентные предложения для увеличения продаж.
✓ Укрепите имидж надежной и успешной компании, повысив узнаваемость бренда.